Nuit glaciale à La Brévine

Certaines régions de Suisse ont connu la nuit la plus froide depuis le début de l'hiver. Les températures ont fortement chuté entre vendredi et samedi dans les localités couvertes de neige au centre et à l'est du Plateau, selon MétéoSuisse. Il a fait -17,9 degrés à Hallau, dans le canton de Schaffhouse et moins -17,8 degrés à La Brévine. La « Sibérie de la Suisse » n’a en revanche pas atteint les limites, et de loin, de la nuit la plus froide de l’année. Le thermomètre a affiché jusqu’à -26 degrés la semaine passée. /ats-sma