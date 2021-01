Quatre candidats à la candidature du PLR

Quatre personnalités des libéraux-radicaux neuchâtelois se lancent dans la course au Conseil d’Etat, a annoncé jeudi le parti. Les deux ministres sortants PLR se représentent pour un nouveau mandat : le conseiller d’Etat en charge du développement territorial et de l’environnement Laurent Favre et son collègue en charge de la justice, de la sécurité et de la culture Alain Ribaux. La vice-présente du PLRN Crystel Graf est également candidate, tout comme le député de La Tène Lionel Rieder.

Avec ces candidatures, le parti ambitionne de décrocher la double majorité de droite au Conseil d’Etat et au Grand Conseil. « Avec ces candidats venant d’horizons professionnels variés et des différentes régions du canton, forts de leurs expériences politiques et de vie, la présidence du PLRN propose un quatuor de qualité », précise le président du parti Fabio Bongiovanni dans son journal Libertés neuchâteloises.

Ce ticket sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du PLRN le 19 janvier. /comm-gtr