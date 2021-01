Les Rohrer s’installent au Château de Boudry

Nouveau défi pour le couple Rohrer. Après avoir exploité l’Hôtel des Six Communes durant plus de 20 ans, les Môtisans ont été retenus pour piloter l’exploitation du Château de Boudry dès le 1er avril.

Ils ont convaincu l’association d’exploitation qu’ils étaient le binôme de la situation afin de mettre en valeur les produits du terroir neuchâtelois, à commencer par les vins de la région. Ils seront en charge de l’accueil, de la gestion de l’oenothèque, de l’organisation de manifestations et des relations avec les vignerons.

Pour donner ce nouveau souffle au Château, le couple compte organiser des événements en marge de la visite du Musée de la vigne et du vin. Des repas et des dégustations sont déjà envisagés avec le concours des vignerons du Littoral neuchâtelois. Marianne et Pierre-Alain Rohrer envisagent aussi d’organiser des « Jeudis au Château » réunissant différents acteurs de la région. Les Vallonniers espèrent aussi proposer des torrées sur la terrasse du château. Ils comptent aussi attirer les randonneurs des gorges de l’Areuse. Néanmoins, pas question de concurrencer les traiteurs : ces derniers garderont la main sur l’organisation de mariages et des gros événements.

Après plus de 20 ans à la tête des Six Communes, la motivation du couple est intacte. Marianne et Pierre-Alain souhaitent mettre au profit du Château les expériences accumulées à Môtiers. Le site de Boudry est entre les mains d’une association dans laquelle sont notamment représentés la ville de Boudry, Neuchâtel Vins et Terroirs, la compagnie des Vignolants, la Société du Musée de la vigne et du vin et l’État de Neuchâtel, propriétaire des lieux. /aju