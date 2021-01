10 mois pour faire connaître 10 droits de l’enfance

Le calendrier de la présentation des droits est déjà défini pour cette année, avec une pause prévue en juillet et en août. Parmi les droits de l’enfant choisis pour la campagne, on retrouve le droit à l’éducation et à la formation, le droit à la santé ou encore le droit à la vie privée. Chaque mois, le droit sélectionné sera présenté de manière accessible et en résonance avec le quotidien et les pratiques de chacun. Le calendrier complet est disponible sur le site internet 10mois10droits. /swe