Election complémentaire en perspective à Cortaillod

Les citoyens de Cortaillod auront finalement leur mot à dire sur une partie de la composition du Conseil général. L’administration communale a reçu 28 candidatures ce lundi alors que le délai courait jusqu’à midi pour le dépôt des listes en vue d'une élection complémentaire prévue le 7 mars. Le nombre de sièges à repourvoir s’élève à 11. L'élection ne sera donc pas tacite, comme ça avait été le cas le 25 octobre.

Ces candidats se répartissent sur 7 listes. Le PLR, les Verts et le PS, déjà présents au législatif, vont tenter d'étoffer encore leurs rangs. Les Vert’libéraux, le POP et SolidaritéS, ainsi qu’une candidature hors-parti se lancent également dans la course.

Les candidats ont jusqu’à vendredi pour éventuellement se rétracter. Les listes seront définitives le 20 janvier à midi, indique l'administrateur communal de Cortaillod Jean-Marc Paroz. /sbe