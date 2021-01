Le plus grand sapin de Suisse à Couvet

Le roi de la forêt jardinée de Couvet prend de l’importance. En ayant dépassé les 58 mètres de hauteur, le Sapin président est désormais considéré comme le plus grand arbre du pays. Selon la commune de Val-de-Travers, qui adresse jeudi matin un communiqué, l’arbre serait même le deuxième plus haut sapin d’Europe.

Sa graine aurait germé en 1744 dans les forêts de l’envers de Couvet. Soit une vingtaine d’année avant l’exil de Rousseau dans la région.

En 2018, sa circonférence était de 4,7 mètres pour un diamètre de 1,5 mètre. Son volume dépasserait ainsi les 30 mètres cubes. Ce sapin croît de 15 centimètres par an. A ce rythme, et selon la commune de Val-de-Travers, il aura d’ici quelques années dépassé le seul autre sapin d’Europe qui fait mieux. Un arbre du Monténégro mesure actuellement avec 59,7 mètres et âgé de 500 ans. /comm-aju