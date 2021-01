Imagineige débarque dans les jardins

Les rues de La Chaux-de-Fonds ont presque des airs d’hiver d’antan en ce début d’année. Tous les ingrédients météorologiques sont réunis pour une nouvelle édition d’Imagineige. Le concours de sculptures sur neige est de retour après deux dernières éditions qui ont pu se tenir en 2017 et en 2019. À croire que dame météo préfère les années impaires.





Sculptures chez les particuliers

Les organisteurs ont toutefois dû adapter leur concept pour éviter les attroupements. D’habitude concentré sur un week-end et sur des places ou parcs publics du centre-ville, la manifestation se tiendra cette année tout l’hiver, symboliquement jusqu’à la fin des mesures hivernales le 15 avril, et jusque dans les jardins de particuliers. Tout un chacun peut donc faire valoir ses talents de sculpteurs et s’annoncer ensuite par courriel auprès d’Imagineige. Le grand public devra lui se contenter d’observer ces prouesses enneigées via une galerie de photographies en ligne et non pas en se promenant dans les rues de La Chaux-de-Fonds.