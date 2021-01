La Chaux-de-Fonds : une centaine de propositions pour le sondage du PJ

Les jeunes de La Chaux-de-Fonds ont eu l’occasion de faire entendre leur voix. Lancé durant l’été, le sondage du Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds a été bouclé mi-décembre. La démarche a rencontré un beau succès, selon le président du Parlement des Jeunes Stefano Locatelli, puisqu’une centaine de propositions ont été faites en ligne. La plateforme a également été fréquentée par 500 personnes.

Si tout le détail de ce sondage sera rendu public d’ici le printemps dans un rapport proposé au Conseil général de La Chaux-de-Fonds, plusieurs tendances ressortent dans les propositions. Quelques-unes concernent l’envie de voir se créer de nouveaux espaces publics en ville et une zone piétonne. Des demandes souhaitent aussi que la vie nocturne et les transports nocturnes deviennent à nouveau plus dynamiques à La Chaux-de-Fonds. /lre