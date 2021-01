Les prix de l’immobilier ont gonflé l’an dernier

La crise du coronavirus marque le marché immobilier suisse. Les prix des logements en propriété et les loyers ont augmenté dans le pays l’an dernier, selon les chiffres publiés ce mardi par la plateforme en ligne ImmoScout24. L’espace Mittelland fait figure d’exception.





Coûts de la propriété...



Plus 5,6% pour les prix des maisons individuelles fin 2020 par rapport au début de l’an dernier, une augmentation pratiquement similaire pour les appartements en copropriété : la pandémie a incité certains locataires à devenir propriétaire, entraînant une hausse des prix.





...et des loyers



Les loyers ont augmenté de plus d’1% sur l'ensemble du territoire. La région lémanique affiche la plus forte hausse. Dans l’espace Mittelland, composé des cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel notamment, les loyers ont stagné. Seul le Tessin a vu ses loyers diminuer.

« L'habitat et l'immobilier figurent tout en haut de la liste des priorités » en temps de crise, souligne le directeur général d'ImmoScout24. En raison de la pandémie, de nombreuses personnes veulent « plus d'espace », précise Martin Waeber.

Le coronavirus continuera d’influencer le marché immobilier en Suisse cette année, selon ImmoScout24. Les effets d'éventuelles conséquences économiques telles que le chômage et les baisses de salaires devront être prises en compte, selon la plateforme. /comm-mmi