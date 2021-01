Créations artistiques au milieu d’animaux empaillés

Une semaine en résidence dans un lieu insolite. Le groupe Lélia Lortik, composé d’Aurélia Ikor et de Jacques Bouduban, sont actuellement en plein travail au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. L’initiative vient de la Ville de Neuchâtel. Elle met à disposition la Case à chocs, le Musée d’art et d’histoire et le Muséum d’histoire naturelle pour des résidences d’artistes de la région, avec une aide financière. L’appel à projet avait été lancé mi-novembre. D’ici vendredi, le groupe Lélia Lortik aura composé les paroles et la musique d’une nouvelle chanson dans ce décor insolite.