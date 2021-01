Le robuste chevaine à l’honneur en 2021

Le chevaine doit aussi sa survie à son mode de reproduction, basé sur un nombre important d’œufs. Ce poisson est par ailleurs en mesure de trouver sa nourriture presque partout, lui qui se nourrit de plancton, de larves, de sauterelles ou encore d’écrevisses. En revanche, le chevaine n’a pas vraiment la cote dans les cuisines en raison de ses nombreuses arrêtes.

La Fédération suisse de pêche voit en ce poisson un modèle de résilience de la nature et en profite pour appeler à une renaturation des cours d’eaux, à une limitation de l’usage de l’énergie hydraulique et à une lutte contre les pollutions des eaux par le lisier, les pesticides et les produits chimiques. /sbe