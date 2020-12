Un millésime équilibré et complexe : on revient dans ce journal sur le Non Filtré 2019, présenté en janvier dernier. Cette spécialité typiquement neuchâteloise est le coup de cœur de ce journal. Neuchâtel est riche de produits du terroir multiples et diversifiés. Œil de Perdrix, gâteaux au beurre, taillaule ou encore absinthe. Mais pas que ! Le Non filtré rythme l’année des amateurs de nectar neuchâtelois. Adrien Juvet revient sur le millésime 2019. C’est son coup de cœur.