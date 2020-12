Dry January débarque en Suisse

Rester tout un mois sans boire d’alcool, c’est concept de Dry January. Lancée en Grande-Bretagne en 2013, la campagne débarque en Suisse en 2021.

Le Janvier Sec en français ne vise pas les personnes dépendantes à l’alcool, mais toutes celles et tous ceux qui consomment plus ou moins régulièrement. Il est l’occasion de faire le point sur cette consommation et de voir quels sont les effets de l’alcool sur notre corps et notre vie sociale.

Depuis la création du mouvement, quatre millions de personnes y ont pris part. Une étude auprès de 800 d’entre elles a montré que l’expérience avait eu un impact sur le long terme. Six mois après, plus de 70% d’entre elles buvaient moins régulièrement et en quantité moindre. Et plus de 80% des adeptes ont interrogé leur rapport à l’alcool.

En Suisse, Dry January est porté par la Croix bleue, le GREA et l’organisation Staatslabor, avec le soutien de l’Office fédéral de la santé publique. Plusieurs supports électroniques ont été mis sur pied pour aider les participants dans leur défi : un site internet, une page Facebook, des comptes Twitter et Instagram, ainsi que l’application Try Dry qui a été traduite en français. /mwi