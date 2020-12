100'000 pièces Lego au cœur de Neuchâtel

Il a assemblé 100'000 pièces de Lego. Kévin Plisson, opticien et copropriétaire de l’Optique des Arcades à Neuchâtel, souhaitait donner vie à ses vitrines pour la période des fêtes, en « amenant un peu de féérie et en mettant des étoiles dans les yeux des enfants ». Il a donc reproduit à échelle réduite une douzaine d’édifices de la ville durant ces neuf derniers mois.Parmi ces bâtiments : la Collégiale, Microcity, l’Hôtel de ville, les tours de Chaumont et de l’OFS ou encore la passerelle de l’Utopie. Pour être le plus précis possible dans ses constructions, ce passionné de Lego a eu accès aux plans des monuments puis les a modélisés dans un logiciel spécial pour savoir exactement quelles pièces utiliser. Ne restait plus qu’à les assembler, mais la Collégiale lui a posé quelques problèmes. Kévin Plisson :