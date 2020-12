Noël solidaire à Serrières

Noël doit rester solidaire et pas solitaire. En cette période de coronavirus où tous les Noël solidaires sont annulés en raison de la crise sanitaire, deux Neuchâteloises veulent offrir de leur temps. Elles proposent aux personnes qui le souhaitent et qui sont domiciliées dans le quartier de Serrières de passer chez elles les 24 et 25 décembre afin de partager un moment de convivialité. Les personnes intéressées peuvent les contacter le 24 et le 25 entre 13h et 15h au 077 497 58 19 pour fixer un rendez-vous. Distanciations sociales et masques seront de rigueur. /sma