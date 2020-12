Fusion des deux sections cantonales du TCS

Les deux sections du TCS actives dans le canton de Neuchâtel ont uni leurs destins ce lundi 21 décembre. Par 156 voix contre une et deux abstention, la fusion a été acceptée par la section neuchâteloise lors d’un vote par correspondance. Le TCS Neuchâtel sera présidé par David Erard, avocat chaux-de-fonnier, qui sera secondé par Mihai Tugui, médecin de Neuchâtel à la vice-présidence. Les deux présidents sortants des sections, respectivement Jean-Luc Vautravers pour la section de Neuchâtel et Bernard Chételat pour le Jura neuchâtelois, se retirent avec les honneurs de l’association. Le TCS Neuchâtel compte 40'000 adhérents, et son siège se trouve à Fontaines. /comm-lfe