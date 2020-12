Un centre d’art et de formation aux Portes-Rouges à Neuchâtel

Cinq cents mètres carrés destinés aux artistes de la région et d’ailleurs. Un centre d’art et de formation devrait voir le jour aux Portes-Rouges à Neuchâtel l’an prochain. Une demande de permis de construire a été déposée. Ce lieu culturel et de création accueillera notamment une salle de spectacle de 250 places et des salles de travail et de répétition. Une construction en préfabriqué, et donc facilement démontable, en bois et sur pilotis qui pourrait être opérationnelle dès l’été prochain. Le projet, entièrement financé par des fonds privés, est porté par le Neuchâtelois Yves Senn, directeur de L’avant-scène opéra, une compagnie professionnelle d’opéra et une académie d’art lyrique. /jpp