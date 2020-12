Un socialiste de plus à St-Blaise

A St-Blaise, le Conseil communal reflète désormais les résultats des élections communales. En octobre, le Parti libéral-radical avait perdu la majorité absolue au législatif d’un siège. Résultat : il perd un fauteuil au sein de l’exécutif au terme de la première séance du Conseil général, jeudi soir.

Désormais, le Conseil communal saintblaisois est composé de deux élus PLR, les deux sortants Roland Canonica et Claude Roland, de deux socialistes, le sortant Alain Jeanneret et le nouveau-venu Marc Renaud, et de Pierre Schmid, de l’Entente saintblaisoise, qui fait lui aussi son entrée à l’exécutif.

Comme décidé, l’effectif du Conseil général pour cette nouvelle législature est passé de 41 à 35 élus. /comm-jhi