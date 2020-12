Lignières a élu jeudi soir son nouvel exécutif. La composition du Conseil communal reste inchangée. Il y a toujours quatre PLR et une socialiste.

A droite, les sortants Cédric Hadorn et Fabrice Bonjour sont réélus. Jérôme Humert-Droz et Aurèle Chiffelle en revanche se ne représentaient pas. Leurs fauteuils sont récupérés par Hans-Christoph Schmidt et Serge Gaillard. Chez les socialistes, c’est la sortante Josiane Chiffelle qui conserve son siège. /ara