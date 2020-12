Jeudi soir, le Conseil général de Rochefort a procédé à l’élection de l’exécutif communal pour sa première séance de la législature. Il a renouvelé sa confiance aux sortants. Le Conseil communal est donc composé de deux Verts, Christine Bavaud et Antoine Lazeyras, de deux libéraux-radicaux, Damien Humbert-Droz et Tony Perrin, et d’un membre de l’entente rochefortoise, François Beutler. /comm-jhi