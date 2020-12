Un site internet pour valoriser le commerce local

Une nouvelle vitrine pour le tissu économique vallonnier. Un site internet, « J’achète ici », sera lancé le 21 décembre prochain, afin d’avoir une vue d’ensemble des commerces et des restaurants du Val-de-Travers. Elle permettra de rechercher des produits ou des prestataires présents dans le Vallon. Plus d’une centaine d’acteurs locaux y seront répertoriés d’ici quelques semaines. La plateforme veut à terme introduire la possibilité d’acheter en ligne. Le projet réunit les associations de commerçants du Val-de-Travers (la section régionale du CID, Val’Action et Destination Val-de-Travers), et peut compter sur le soutien des trois communes du territoire ainsi que du canton. /comm-lfe