Le blues des supporters

La pandémie prive bon nombre de personnes de leur passion. A l’image des supporters qui sont contraints de suivre à distance les performances de leur équipe favorite. Le public fait partie du spectacle sportif et son absence se remarque. Les joueurs le ressentent et les fans les plus fervents sont en manque d’émotions. Les matches de hockey sur glace et de football ont perdu de leur saveur sans les « kop » qui animent et colorent les enceintes sportives à travers leurs chants, tifos et autres drapeaux.



Des secteurs d’un stade ou d’une patinoire où l’on demeure debout et qui sont des lieux de partage, d’embrassades et d’accolades. Une proximité rendue impossible aujourd’hui par la pandémie. C’est donc pour cette raison que même lorsque les rencontres pouvaient se disputer avec du public en octobre, les groupes de supporters du HC La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel Xamax, mais aussi de toute la Suisse, ont décidé de mettre leurs activités en sommeil. Un crève-cœur pour les membres la Tribune 1919, qui soutiennent le HC La Chaux-de-Fonds.