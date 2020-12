Belle performance pour l'action sapin solidaire

C'est un succès pour l’action « sapin solidaire ». RTN a invité ce jeudi les auditeurs et les entreprises de la région à faire des dons pour l’opération Cœur à Cœur. Les montants permettaient d'ajouter au fur et à mesure de la journée des décorations sur un sapin installé en studio. Au total, 16'605 francs ont été récoltés. L’intégralité de ces versements ira en faveur des enfants victimes de violence en Suisse. La même opération sera lancée vendredi sur RJB et RFJ. /nmy-gtr