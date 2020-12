Retour au bercail pour Festi'ValdeRuz

Le troisième opus de Festi'ValdeRuz se tiendra à Savagnier du 27 au 29 août prochain. Après Engollon et Les Hauts-Geneveys, l’association AKProd indique, dans un communiqué publié mercredi, qu'elle a souhaité revenir à ses origines, à savoir le village de Savagnier. Le collectif s'y était formé en 2007.

Le festival de hip-hop se tiendra donc sur le site du stand de tir à l’orée de la forêt. La tenue de la manifestation reste bien sûr conditionnée par rapport à l’évolution de la situation sanitaire. Les organisateurs souhaitent de toute manière limiter l’affluence à 1'000 personnes par jour.





Un camping fait son apparition

Petite nouveauté pour cette troisième édition, un camping sera mis en place à proximité du site du festival alors que la journée de dimanche sera programmée dans le but d’attirer un public familial. La billetterie du festival est d’ores et déjà ouverte. Il est possible d’y acquérir des pass « week-end » pour la somme de 50 francs jusqu’au 31 janvier 2021. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du festival. /comm-lfe