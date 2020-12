Retour des visites au sein du RHNe

Les patients non-Covid du RHNe auront droit à des visites sous certaines conditions. Le Réseau hospitalier neuchâtelois annonce mardi qu’il assouplit l’interdiction mise en place en raison de la pandémie.

Désormais, il est possible de rendre visite à un proche hospitalisé sous certaines conditions. Les visites sont réservées aux patients non-Covid et ne sont possibles qu’à partir du 4e jour d’hospitalisation. Seules les personnes désignées par le malade peuvent venir, sur rendez-vous, tous les trois jours et pour une durée de 30 minutes au maximum, entre 14h et 17 heures.

Les règles pour la maternité et la pédiatrie restent inchangées. Pour les soins intensifs ou l’unité de soins palliatifs de La Chrysalide, les visites doivent être organisées en concertation avec les équipes soignantes. Enfin, les visites des patients Covid restent interdites, sauf cas particulier. /comm-mwi