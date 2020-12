La P'tite vadrouille : Emmanuelle Grau-Bretin

Une vadrouille au royaume de l'odorat : avec Armelle, on pousse la porte du cabinet "Flacon et Molécule" à Neuchâtel, à la rencontre de sa fondatrice Emmanuelle Grau-Bretin, une femme qui a du nez. Chez elle, les senteurs ont une âme, et elle en a fait son métier: designer olfactif.

Elle crée sur mesure, pour des personnes ou des entreprises, des parfums et des fragrances. Son parcours professionnel atypique, qui a commencé par la médecine, l'a amené à développer une approche unique de la parfumerie. Si, comme le dit son slogan, la beauté passe par le nez, le choix d'une identité olfactive commence par une introspection. Emmanuelle Grau-Bretin nous parle de sa vision des odeurs.