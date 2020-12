Gimmel Rouages nargue la crise

Peu d’entreprises peuvent se vanter de la résilience de Gimmel Rouages SA. Le fabricant de micro-composants horlogers a inauguré, au début du mois de décembre, une extension de son site de production à Villiers, dans le Val-de-Ruz. Cet agrandissement intervient pourtant après deux coups du sort successifs.

Il y a eu d’abord les intempéries qui se sont abattues sur la région en juin 2019 et qui ont inondé ses installations. Puis la crise du coronavirus a également malmené le sous-traitant horloger vaudruzien, l’obligeant à faire appel aux RHT, la réduction de l’horaire du travail, pour braver cette période difficile. En dépit de cela, l’entreprise a pu conclure les travaux d’agrandissement, planifiés et lancés avant l’arrivée du Covid-19. Une évolution qui lui permet de doubler sa capacité de production et qui arrive à point nommé.

En effet, Gimmel Rouages est aujourd’hui le témoin direct de la reprise de l’activité économique. Sa clientèle, principalement issue de la haute horlogerie, a rempli son carnet de commandes jusqu’à l’été 2021, lui imposant, après une pause de plusieurs semaines, un rythme frénétique. « C’est une excellente nouvelle, évidemment. Est-ce que c’est un effet à court terme ou à moyen terme… ? Pour le deuxième semestre 2021, c’est encore l’inconnue », précise David Guenin, copropriétaire et directeur général de l’entreprise neuchâteloise.