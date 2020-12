Deux nouveaux visages au sein du Conseil communal d’Hauterive. Le Conseil général a élu son exécutif lundi soir. Les libéraux-radicaux Jean Wenger et François Barben ne se représentaient pas. Ils sont remplacés par Alain Gerber et Patrice Zürcher. Le troisième PLR, Rocco Mauri est réélu. Idem pour le socialiste Thomas Zeller et la Verte Martine Steiger Burgos. /jpp