Exécutif partiellement renouvelé à La Sagne. Les deux libéraux-radicaux Thierry Coita et Martial Robert-Nicoud ne se sont pas représentés à l’élection du Conseil communal lundi soir. Le Conseil général a nommé Laurent Benoit et François Jaquet pour les remplacer. Le troisième PLR Pierre Renaud a lui été réélu tout comme les deux membres du Parti Sagne Demain, André Meister et Fritz Schmid. /jpp