Pas de changement à l’exécutif de Cornaux. Les cinq conseillers communaux actuels rempilent pour la prochaine législature. Ils ont été élus lundi soir par le Conseil général. Le Conseil communal sera composé de trois PLR, Isabelle Weber en tant que présidente, Mario Clottu et Jean-Maurice Cantin et de deux membres du Parti socialiste, Olaf Makaci et Claudine Salzmann Silva. /jpp