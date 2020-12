RTN vous invite à faire preuve de solidarité à l’approche de Noël. L’édition 2020 du Sapin solidaire, c’est ce jeudi 17 décembre.

Toute la journée, vous serez appelés à faire des dons pour Cœur à Cœur, en faveur des enfants victimes de violence et de négligence en Suisse. Plus grande sera votre générosité, plus le sapin présent dans le studio sera décoré.

Pour en parler, le responsable d’antenne des radios du groupe BNJ Baptiste Seghetto était l’invité de la Matinale RTN.