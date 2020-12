Boudry inquiète pour sa sécurité

Deux motions distinctes



Dans la première motion, une vingtaine d’élus demandent au Conseil communal de préparer un rapport sur les coûts et l’organisation de la sécurité dans la commune. Les besoins en termes de ressources - de personnel et de matériel – doivent aussi être pris en compte.

Le deuxième texte requiert un autre rapport sur les coûts engendrés par les incivilités découlant du centre de requérants de Perreux et leur financement. Le but serait notamment de proposer des mesures susceptibles de prévenir les infractions aux abords du centre et dans la commune.

Les deux motions seront traitées ce lundi. Le Conseil général se réunira de nouveau jeudi pour procéder à l’élection des nouvelles autorités. /jha