Fabio Bongiovanni devrait être le président du PLR neuchâtelois

Fabio Bongiovanni devrait être élu mercredi président du PLR neuchâtelois. Le conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, qui quitte ses fonctions en fin d'année, va succéder à Didier Boillat, qui s'est retiré après son élection le 25 octobre au Conseil communal de la nouvelle commune fusionnée de Neuchâtel."

En réponse à l'appel de candidatures, plusieurs personnes engagées dans la vie politique et au sein du parti se sont mises à disposition. Après discussion et concertation, une seule candidature formelle a été déposée et sera proposée à l'assemblée générale. Il s'agit de celle de Fabio Bongiovanni", écrit le PLRN dans son hebdomadaire Libertés neuchâteloises. /ATS-dsa