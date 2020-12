Béatrice Haeny : la Loi, la politique, mais aussi la raquette

Le goût de la compétition, de l’esprit d’équipe et du dépassement de soi : c’est le fil rouge de la Semaine du sport neuchâtelois sur RTN. Une manière de rappeler l’importance de pratiquer une activité sportive, en cette année 2020 où le Covid-19 a forcé les autorités à mettre entre parenthèses la traditionnelle cérémonie du Mérite sportif.

Dans le dernier témoignage de la série, la Matinale RTN a reçu Béatrice Haeny. La députée, cheffe du groupe PLR au Grand Conseil neuchâtelois et avocate pratique le tennis et la course à pied. /jhi