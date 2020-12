L'incendie de Cressier fait une victime

Issue tragique à Cressier.

La personne entre la vie et la mort à la suite de l’incendie de samedi dernier est décédée. La Police neuchâteloise a communiqué mercredi matin que ce locataire de l'ancien restaurant de la Couronne a succombé des suites de ses blessures. Le Ministère public et les forces de l'ordre transmettent que par respect pour la famille de la victime, il ne sera pas donné plus d’information.



L'enquête se poursuit. Pour rappel, une personne est actuellement en détention provisoire dans le cadre de cette affaire. /comm-jha