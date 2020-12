Facchinetti Groupe racheté

Facchinetti Groupe est racheté par Rossi automobile. Le troisième distributeur de BMW et Mini en Suisse passe en mains françaises. Le garage neuchâtelois dispose de sept sites entre Genève et Delémont. Facchinetti Groupe compte 220 salariés et plus de 13'000 clients actifs, soit plus de 30% du marché romand.

Le groupe savoyard Rossi emploie lui près de 200 collaborateurs entre Annemasse, Annecy, Sallanches et Chambéry.

Dans un entretien accordé à PME Magazine, le patron du groupe Facchinetti indique que Rossi souhaite garder les emplois et le siège à Neuchâtel. /aju