Pas de voyage Val-de-Travers – Paris

Paris ne pourra pas profiter de la visite de Sœur Odette en 2020. Le voyage qu’elle effectue chaque année depuis le Val-de-Travers devait avoir lieu mi-novembre, il a finalement dû être annulé aux vues des restrictions mises en place en France pour lutter contre la propagation du coronavirus. Un crève-cœur pour celle qui gère le Foyer l’Etoile à Couvet. Sœur Odette et le petit groupe qui l’accompagnait avaient déjà tout préparé pour le transport depuis le local: une tonne de matériel était emballée avec 200 couvertures, 70 sacs de couchage et des centaines de paires de chaussettes, de bonnets et d’écharpes.