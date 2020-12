Sensibiliser les jeunes à la question du suicide

Le suicide est la première cause de mortalité en Suisse chez les jeunes entre 15 et 29 ans. Les derniers chiffres datent de 2017 et font état de 120 décès en une année, un tous les trois jours.

Fort de cette constatation, l’école Jean-Jacques Rousseau du Val-de-Travers organise depuis deux ans des ateliers de prévention et de sensibilisation pour les élèves de 11ème année qui le souhaitent. En réalité, les jeunes participent tous à cette intervention et aucun n’a souhaité en être dispensé cette année. Cet atelier est animé par l’organisation Stop Suicide, et se déroule sur 90 minutes.

Les élèves présents sont d’abord confrontés à un petit quizz, pour donner leur avis sur des idées reçues sur le suicide. Par exemple, « est-ce- que je peux aider un ou une ami qui aurait des idées suicidaires à aller mieux ». Les jeunes doivent indiquer s’ils sont d’accord ou non avec cette affirmation, afin d’ouvrir la discussion. Un autre atelier en groupes met en situation les élèves, pour les faire s’exprimer sur la façon d’aider des jeunes confrontés à des situations difficiles. Les participants quittent ainsi l’atelier avec des astuces pour aider les autres, ainsi qu’avec une liste d’acteurs pouvant les aider.