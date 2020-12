Un Téléthon presque depuis le salon

Le coronavirus n’a pas eu raison du Téléthon. La Fondation qui lève des fonds pour venir en aide aux familles touchées par des maladies génétiques rares a lancé son édition 2020. Celle-ci se tient en ligne, mais aussi sur le terrain dans toute la Suisse ce vendredi et samedi. Les organisateurs d’évènements tiennent à respecter les normes sanitaires et offrent un Téléthon différent des autres années. Par exemple, les fondues se feront depuis la maison avec un concours photo et des « drive-in » pour acheter des peluches ont été mis en place.

Sans les 500 évènements habituels organisés par des sapeurs-pompiers samaritains, jeunesses, amicales et bénévoles, le président de la Fondation Téléthon Action Suisse David Fasola s’est dit inquiet pour la levée de fonds dans une lettre ouverte mercredi : « Que va-t-il se passer sans manifestations ? Celles-ci représentent 80% de la récolte de dons de notre fondation ».

L’an dernier, 2'175'834 francs de dons ont été récoltés lors du 32e Téléthon. L’action a lieu une fois par an, le premier week-end de décembre. /gtr-ATS