Nouveau pont au-dessus des voies à Boudry

Les CFF renouvellent un pont ferroviaire à Boudry. Situé au lieu-dit des Bois-Coinchiez, l’ouvrage date de 1937 et « arrive en fin de vie », expliquent les CFF dans un communiqué mercredi. Il sera démoli puis remplacé par un nouvel ouvrage.

Les travaux débuteront le 7 décembre prochain. Le pont sera quant à lui fermé à toute circulation entre le 14 décembre 2020 et le 24 septembre 2021, date de fin des travaux. Les riverains et la population sont invités à utiliser les déviations mises en place. Le trafic ferroviaire sera quant à lui interrompu à quelques reprises dans le courant du mois de janvier, en soirée et tôt le matin.

Le budget des travaux s’élève à 3,4 millions de francs. Ils sont financés par les CFF ainsi que les communes de Boudry et Milvignes. /comm-ara