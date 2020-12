Restaurateurs et casseroles pour accueillir les députés

Faute d’avoir leur place dans les cuisines des restaurants fermés, les casseroles se sont transformées en instruments de protestation mardi en début d’après-midi à La Chaux-de-Fonds pour accueillir les députés du Grand Conseil et le Conseil d’Etat neuchâtelois. Le GIBU (Groupement informel des bistrotiers et bistrotières usé(e)s et l’Association des commerçants de La Chaux-de-Fonds se sont mobilisés pour faire entendre et partager leurs difficultés actuelles avec les élus.

Répartis de manière à respecter les distances sur la pelouse en face du Pavillon des sports, ils ont affichés diverses pancartes recouvertes de slogan tout en tapant dans des ustensiles de cuisine.

Les manifestants ont remis une urne au président du Grand Conseil Baptiste Hunkeler. La boîte était remplie symboliquement de fiches de notes de frais des restaurateurs, répertoriant les charges fixes et les chiffres d’affaire perdus en raison des mesures de restrictions Covid./lre