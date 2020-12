Les monstres disséqués à la Maison d’Ailleurs

L’exposition est présentée à travers la scénographie la plus ambitieuse et la plus complexe de l’histoire du musée. Elle s’inspire d’un cirque du XIXe, sous la forme de sept salles et trois couloirs aux ambiances spécifiques. Chaque ambiance traite d’un monstre particulier avec un type de message en lien avec celui-ci. « Le but de l’exposition est de comprendre leur fonction, à quoi ils servent et comment on peut apprendre à les lire, à les comprendre et à entendre ce qu’ils nous disent », assure Marc Atallah.