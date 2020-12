Le Prix de la citoyenneté 2020 décerné à deux associations solidaires

Le coronavirus n’aura pas coupé tout lien de solidarité. Et si la crise sanitaire a eu un impact social certain, l’action de deux associations a permis d’en atténuer quelque peu les effets, selon le jury du septième prix de la citoyenneté de la Ville de Neuchâtel.

La première, « Un jour sans faim », distribue 1'000 repas par semaine aux personnes dans la précarité. Avec ses aliments issus de la récupération, le jury dit avoir été séduit par une action « qui lutte à la fois contre le gaspillage alimentaire et la précarité ». Le jury a également souhaité récompenser une initiative de l’association « Be-Hôme », qui a lancé un projet de rencontres régulières entre migrants et Neuchâtelois. En près de 2 ans, ce sont 100 binômes qui ont pu se former.

Ces deux associations ont ainsi reçu 2'500 francs chacune à l’occasion d’une petite cérémonie qui s’est déroulée mardi matin en présence de deux membres représentant les associations, la présidente du jury ainsi que le président de la Ville Thomas Facchinetti. /comm-lfe