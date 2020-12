Foule caquetante sur le lac

Un groupe de plus de 26'000 canards a pu être observé aux abords des roselières situées entre Cheyres et Yvonand, à l’occasion du recensement national des oiseaux d’eau sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

Les comptages se sont déroulés mi-novembre, en deux temps en raison d’un brouillard extrêmement épais.

Selon un communiqué de l’association de la Grande Cariçaie, les effectifs sont dans la moyenne. Les bénévoles ont recensé 74'852 volatiles. Les Fuligules milouin sont les plus nombreux, devant la Nette rousse et le Fuligule morillon.

En raison d’un automne plutôt doux cette année, certains hôtes nordiques, tels que les Macreuses ou les Fuligules milouinan n’avaient pas encore voyagé en nombre sous nos latitudes, précise le communiqué.

Le prochain comptage international des oiseaux d’eau est agendé au 17 janvier prochain. /comm-cwi