Trois nuits de fermeture entre le Bas-du-Raymond et la jonction de Boudevilliers

Fermeture de trois nuits sur l’autoroute A20 entre la jonction de Boudevilliers (n°9) et le Bas-du-Raymond. Des travaux sur les équipements électromécaniques seront effectués sur ce tronçon les nuits entre le 1er et le 4 décembre. Les automobilistes circulant sur cette portion d’autoroute entre 21h et 5h du matin seront redirigés sur le réseau secondaire. /comm-lfe