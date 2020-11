Des tests de dépistage au VIH gratuits

Recul du nombre de contaminations en 2020

La semaine passée, les chiffres en Suisse montraient que les nouvelles infections avaient reculé d’un tiers cette année, en comparaison avec l’an dernier. Si le coronavirus et les différentes mesures restrictives ont aidé à réduire le nombre de cas, ce n’est pas la seule explication à cette baisse selon Ann Evard, coordinatrice au GSN. Cela fait déjà plusieurs années que les cas sont en diminution, notamment grâce à la propagation des tests, qui permettent de débuter un traitement plus rapidement lorsqu’une personne est séropositive. L’utilisation plus répandue de la PrEP (Prophylaxie pré-exposition) a aussi aidé : il s’agit d’un traitement à prendre avant les relations à risques et qui permet d’éviter une infection au VIH. /swe