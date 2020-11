Neuchâtel dit oui aux deux initiatives

Les deux initiatives soumises au vote ce dimanche ont trouvé du soutien auprès des citoyens neuchâtelois. Neuchâtel dit oui à 52,57 % à l’interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre. La population a plébiscité plus largement encore le texte prônant des entreprises responsables pour protéger l’être humain et l’environnement avec 64,6 % de votes favorables.

En ce qui concerne les entreprises responsables, le oui le plus important a été enregistré à Neuchâtel avec 72,7% de suffrages favorables. A contrario, le non le plus fort provient de La Brévine avec 65% de refus.

L'initiative sur le financement du matériel de guerre est acceptée par 62% des votants à Neuchâtel, le oui le plus fort. La Brévine et Les Verrières sont les communes qui l'ont rejetée le plus fermement avec 73% de non.

Le taux de participation avoisine les 41% pour les deux objets. Tous les résultats neuchâtelois peuvent être retrouvés ici.

Les deux textes ne passent toutefois pas la rampe au niveau suisse. Ils ont été refusés par une majorité des cantons. /sbe