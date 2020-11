« La Suisse en quinze femmes » : c’est le titre du nouveau livre d’Olivier May, aux éditions Auzou. Après « La Suisse en quinze histoires » et « La Suisse en quinze lieux », l’auteur et historien, passionné d’archéologie et d’anthropologie, raconte l’histoire du pays à travers les destinées exceptionnelles de 15 figures féminines célèbres ou méconnues.

Olivier May était l’invité de Joëlle dans la Matinale RTN. /jhi