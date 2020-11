Des actions contre les violences sexistes et sexuelles

Chaque mois en Suisse, une femme est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint. Et au cours de sa vie, une femme sur cinq subit des actes sexuels non désirés. Derrière ces statistiques, il y a des réalités mises en lumière ce mercredi, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Plusieurs actions se tiennent dans le canton de Neuchâtel, comme partout en Suisse.

Cette journée a pour but de sensibiliser le public à cette problématique et de trouver des solutions. Une lutte qui est d’autant plus d’actualité en cette année particulière. D’après l'Organisation des Nations Unies, depuis l’apparition du COVID-19, les données montrent que tous les types de violence contre les femmes et les filles se sont accrus dans le monde et surtout la violence domestique.

A Neuchâtel, le collectif pour la grève féministe organise une série d’actions dès ce mercredi et jusqu’au 10 décembre. Manuela Honegger, membre du collectif, était en direct par téléphone dans notre journal de 12h15 et a répondu aux questions de Raphaël Girardin. /rgi