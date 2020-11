A Noël, consommons local

Les commerçants de détail du canton encouragent les Neuchâteloises et les Neuchâtelois à consommer local pour leurs achats de Noël. En cette année marquée par le Covid-19, et un gros manque à gagner pour la profession, ils appellent leur clientèle à faire preuve de solidarité. Il est par exemple possible d’offrir des bons CID, utilisables dans tous les commerces membres de la Fédération du commerce indépendant de détail.

Par ailleurs, des animations et plusieurs ouvertures spéciales sont prévues à l’approche des fêtes. La première, c’est le vendredi 27 novembre, à l’occasion du Black Friday. Les détaillants neuchâtelois ouvriront leurs portes jusqu’à 21 heures. Des ouvertures prolongées ont également lieu le dimanche 20 décembre et le mercredi 23 décembre.

François Engisch, le président de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail, était l’invité de la Matinale. /jhi